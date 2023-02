On sait depuis l’invention du bitcoin que si le propriétaire d’un portefeuille électronique perd son code d’accès et n’en a pas fait une copie, il n’a pratiquement aucun moyen de le récupérer. Il ne peut plus accéder à son compte et donc à ses éventuelles cryptomonnaies. Mais Craig Wright pense avoir trouvé le moyen de contourner ce léger problème, pour mettre la main sur l’équivalent de 2,5 milliards de francs en bitcoins.